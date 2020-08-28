"Русский народ – наши друзья". Нардеп Слуги народа заговорил о "бывших братских народах"

"Если кто-то претендует на право быть старшим братом, то в семье старшие никогда не обижали младших", – заявил Николай Тищенко о ситуации РФ-Украина

Нардеп правящей партии Слуга народа Николай Тищенко считает, что захваченные Россией территории Украины нельзя возвращать силой, так как это будет "братоубийственная война", а россияне, но не их руководство, – "наши друзья". Свое мнение он изложил YouTube-каналу Ходят слухи.

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Депутат заявил, что некие политики "без боя отдали наш Донбасс" и должны, по его мнению, понести за это наказание. При этом он говорит, что временно оккупированные территории "ни в коем случае нельзя возвращать силовым способом".

"Потому что в Донецке живут украинцы. Мы не можем заниматься братоубийственной войной", – сказал он, уточнив, что на востоке – не гражданская война, а война за независимость.

Нардеп заявил, что нужно провести демократические местные выборы и "забрать нашу украинскую границу". Он не уточнил, когда это нужно сделать – в октябре или в неопределенном будущем.

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Тищенко также надеется, что россияне "очнутся и вспомнят, что мы когда-то были братскими народами, что если кто-то претендует на право быть старшим братом, то в семье старшие никогда не обижали младших". "Мы должны жить в добром соседстве. Русский народ – наши друзья. Но руководители, которые тянут в бездну, в разрыв, – к ним очень много вопросов и претензий", – сказал "слуга народа".

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Евгений Пилипенко

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