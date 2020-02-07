Нардеп Тищенко увлекся Instagram и не успел проголосовать: видео

Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко не успел проголосовать за один из законопроектов, поскольку он снимал видео в Instagram. Видео опубликовал 24 канал в YouTube.

Тищенко решил снять на видео момент, когда лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заняла место спикера Верховной Рады, а президиум парламента заблокировали депутаты от Батькивщина и Оппозиционной платформы - За життя.

"Мы работаем. У нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы законы были проголосованы. Не буду показывать пальцами, кое-кто против того, чтобы все было по закону. Сегодня очень много журналистов, очень много зрителей. В общем, работа кипит", - говорит Тищенко в своем видео.

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