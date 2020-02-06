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Рынок земли. В Верховной Раде потасовки: видео и фото

Рынок земли. В Верховной Раде потасовки: видео и фото - Фото
Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net
06.02.2020, 12:15

Депутаты блокируют президиум и трибуну

В Верховной Раде между депутатами произошла потасовка на фоне рассмотрения резонансного законопроекта № 2178-10 о рынке земли. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Депутаты от Батькивщины частично блокируют президиум. Депутаты от Оппозиционной платформы - За життя "заняли" трибуну. Глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко стоит возле места спикера Рады Дмитрия Разумкова и держит рукой его микрофоны. В связи с этим заседание вел первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Большинство депутатов от Батькивщины стоят возле президиума, куда их не пускают нардепы от Слуги народа.

В частности, нардеп Сергей Власенко пытался сначала прорваться в президиум, однако его не пустил депутат от СН. На данный момент депутаты возле президиума общаются без физического контакта. Стефанчук объявил перерыв до 12:30. 

Видео: Yan Dobronosov/Facebook

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия утверждает, что у них есть голоса за рынок земли.

  • 13 ноября 2019 года в первом чтении был принят законопроект о рынке земли.
  • Среди самых обсуждаемых положений - покупка земли иностранцами и лимит земли "в одни руки". В версии законопроекта ко второму чтению лимит уменьшен с 200 000 га до 10 000 га, как и предложил президент после протестов.
  • 28 декабря 2019-го нардепы договорились об окончательном варианте рынка земли.
  • Сегодня дать голоса за рынок земли фракцию СН просил президент Владимир Зеленский.

Смотрите также: Рада пробует запустить рынок земли: трансляция заседания

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