Рынок земли. В Верховной Раде потасовки: видео и фото

В Верховной Раде между депутатами произошла потасовка на фоне рассмотрения резонансного законопроекта № 2178-10 о рынке земли. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
Депутаты от Батькивщины частично блокируют президиум. Депутаты от Оппозиционной платформы - За життя "заняли" трибуну. Глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко стоит возле места спикера Рады Дмитрия Разумкова и держит рукой его микрофоны. В связи с этим заседание вел первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.
Большинство депутатов от Батькивщины стоят возле президиума, куда их не пускают нардепы от Слуги народа.
В частности, нардеп Сергей Власенко пытался сначала прорваться в президиум, однако его не пустил депутат от СН. На данный момент депутаты возле президиума общаются без физического контакта. Стефанчук объявил перерыв до 12:30.
Видео: Yan Dobronosov/Facebook
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия утверждает, что у них есть голоса за рынок земли.
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