Арахамия: У Слуги народа есть голоса за рынок земли

Фракция Слуга народа провела сигнальное голосование по законопроекту о рынке земли, голоса для принятия закона есть. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции Давид Арахамия.
По его словам, у фракции есть больше 226 голосов за законопроект.
Арахамия подтвердил, что фракция намерена проголосовать сегодня за работу до завершения вопроса о рынке земли. "Сколько сможем выдержать, столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду и будем работать всю ночь. Должен этот парламент хотя бы одну ночь поработать нормально?" - сказал он журналистам.
Также готовность фракции СН поддержать законопроект о рынке земли подтвердил журналистам депутат Никита Потураев.
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