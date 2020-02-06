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Арахамия: У Слуги народа есть голоса за рынок земли

Арахамия: У Слуги народа есть голоса за рынок земли - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
06.02.2020, 11:38

Глава фракции СН заявил о готовности депутатов работать всю ночь

Фракция Слуга народа провела сигнальное голосование по законопроекту о рынке земли, голоса для принятия закона есть. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, у фракции есть больше 226 голосов за законопроект.

Арахамия подтвердил, что фракция намерена проголосовать сегодня за работу до завершения вопроса о рынке земли. "Сколько сможем выдержать, столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду и будем работать всю ночь. Должен этот парламент хотя бы одну ночь поработать нормально?" - сказал он журналистам.

Также готовность фракции СН поддержать законопроект о рынке земли подтвердил журналистам депутат Никита Потураев.

  • 13 ноября 2019 года в первом чтении был принят законопроект о рынке земли.
  • Среди самых обсуждаемых положений - покупка земли иностранцами и лимит земли "в одни руки". В версии законопроекта ко второму чтению лимит уменьшен с 200 000 га до 10 000 га, как и предложил президент после протестов.
  • 28 декабря 2019-го нардепы договорились об окончательном варианте рынка земли.
  • Сегодня дать голоса за рынок земли фракцию СН просил президент Владимир Зеленский.

Читайте также: Рынок земли. Что написано в итоговой версии законопроекта: детали

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