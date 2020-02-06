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Рынок земли. Зеленский в Раде просил "слуг" дать голоса: источник

Рынок земли. Зеленский в Раде просил "слуг" дать голоса: источник - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
06.02.2020, 10:31

Сегодня около 09:00 глава государства приехал в парламент на заседание фракции Слуга народа

Президент Владимир Зеленский пришел утром в Раду, обсудив с фракцией Слуга народа голосование за законопроект о запуске рынка земли. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили несколько источников во фракции.

По словам нардепов СН, пожелавших остаться анонимными, Зеленский просил фракцию дать голоса на законопроект о земле, подчеркивая важность этого голосования.

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Сегодня, 6 февраля, во втором чтении Рада планирует рассмотреть резонансный законопроект № 2178-10 о рынке земли. Глава фракции СН Давид Арахамия предположил, что рассмотрение документа может затянуться до раннего утра 7 февраля.

  • 13 ноября 2019 года в первом чтении был принят законопроект о рынке земли.
  • Среди самых обсуждаемых положений - покупка земли иностранцами и лимит земли "в одни руки". В версии законопроекта ко второму чтению лимит уменьшен с 200 000 га до 10 000 га, как и предложил президент после протестов.
  • 28 декабря 2019-го нардепы договорились об окончательном варианте рынка земли.

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