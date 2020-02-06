Рынок земли. Зеленский в Раде просил "слуг" дать голоса: источник

Президент Владимир Зеленский пришел утром в Раду, обсудив с фракцией Слуга народа голосование за законопроект о запуске рынка земли. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили несколько источников во фракции.
По словам нардепов СН, пожелавших остаться анонимными, Зеленский просил фракцию дать голоса на законопроект о земле, подчеркивая важность этого голосования.
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Сегодня, 6 февраля, во втором чтении Рада планирует рассмотреть резонансный законопроект № 2178-10 о рынке земли. Глава фракции СН Давид Арахамия предположил, что рассмотрение документа может затянуться до раннего утра 7 февраля.
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