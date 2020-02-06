Рада пробует запустить рынок земли: трансляция заседания

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Перед тем, как приняться за земельную реформу, Рада рассмотрит несколько документов о банковской системе

Сегодня, 6 февраля, парламент может принять резонансный закон об открытии рынка земли. Рассмотрение документа во втором чтении может затянуться до утра 7 февраля.

13 ноября 2019 года законопроект был принят в первом чтении, причем часть нардепов президентской фракции Слуга народа отказались за него голосовать. Ожидается, что и второе чтение будет непростым. С утра в зале заседаний уже наблюдаются конфликтные ситуации.

Читайте также: Зеленский просил "слуг" дать голоса за рынок земли - источник

Глава фракции СН Давид Арахамия утверждает, что у них есть голоса за рынок земли.

Трансляция: Радио Свобода

  • Среди самых обсуждаемых положений законопроекта № 2178-10 - покупка земли иностранцами и лимит земли "в одни руки". В версии ко второму чтению он уменьшен с 200 000 га до 10 000 га, как и предложил президент после протестов.
  • 28 декабря 2019-го нардепы договорились об окончательном варианте рынка земли.

Читайте также: Рынок земли. Что написано в итоговой версии законопроекта: детали

13 ноября 2019 года в первом чтении был принят законопроект о рынке земли.Среди самых обсуждаемых положений - покупка земли иностранцами и лимит земли "в одни руки". В версии законопроекта ко второму чтению лимит уменьшен с 200 000 га до 10 000 га, как и предложил президент после протестов.28 декабря 2019-го нардепы договорились об окончательном варианте рынка земли.Читайте также: Рынок земли. Что написано в итоговой версии законопроекта: детали

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Теги: верховная рада, рынок земли, земельная реформа
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