Рада пробует запустить рынок земли: трансляция заседания

Сегодня, 6 февраля, парламент может принять резонансный закон об открытии рынка земли. Рассмотрение документа во втором чтении может затянуться до утра 7 февраля.

13 ноября 2019 года законопроект был принят в первом чтении, причем часть нардепов президентской фракции Слуга народа отказались за него голосовать. Ожидается, что и второе чтение будет непростым. С утра в зале заседаний уже наблюдаются конфликтные ситуации.

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Глава фракции СН Давид Арахамия утверждает, что у них есть голоса за рынок земли.

Трансляция: Радио Свобода

Среди самых обсуждаемых положений законопроекта № 2178-10 - покупка земли иностранцами и лимит земли "в одни руки". В версии ко второму чтению он уменьшен с 200 000 га до 10 000 га, как и предложил президент после протестов.

28 декабря 2019-го нардепы договорились об окончательном варианте рынка земли.

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13 ноября 2019 года в первом чтении был принят законопроект о рынке земли.Среди самых обсуждаемых положений - покупка земли иностранцами и лимит земли "в одни руки". В версии законопроекта ко второму чтению лимит уменьшен с 200 000 га до 10 000 га, как и предложил президент после протестов.28 декабря 2019-го нардепы договорились об окончательном варианте рынка земли.Читайте также: Рынок земли. Что написано в итоговой версии законопроекта: детали