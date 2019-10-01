Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Инцидент произошел во время акции предпринимателей на Банковой

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко возмутился, что во время акции предпринимателей, которая проходила на Банковой, две женщины хватали его за руки, после чего он попросил защиты у полиции.

"Не держите меня за руку. Можно разобраться – вот одна женщина, вот - вторая. Можно народного депутата, пока у нас еще есть право быть народными депутатами, не толкать меня в спину и не хватать меня за руки. Вы можете разобраться?!" - возмутился он, обращаясь к сотруднику полиции.

  • 20 сентября сообщалось, что Тищенко отказался отвечать на вопросы и посоветовал журналисту Радио Свободы "попить воды". 

Читайте также: Николай Тищенко: Ресторанный бизнес приносит 15% годовых

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, Николай Тищенко, полиция, женщина, видео, акция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Слуга народа" Тищенко требовал защиты от женщин: трогали - видео
"Слуга народа" Тищенко требовал защиты от женщин: трогали - видео
70 лет Китаю. В Пекине устроили крупнейший военный парад - видео
70 лет Китаю. В Пекине устроили крупнейший военный парад - видео
Футбол. ЛЧ. "Аталанта" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео
Футбол. ЛЧ. "Аталанта" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео
Грустный тест. Данилюк ушел, кто из технократов-реформаторов будет следующим
На погашение долгов по зарплате шахтерам выделят 1 млрд грн
ТЭК На погашение долгов по зарплате шахтерам выделят 1 млрд грн
Пресс-секретарь VS бодигард: для чего Зеленскому Мендель
Мнение Пресс-секретарь VS бодигард: для чего Зеленскому Мендель
Популярное
фото/видео
"Слуга народа" Тищенко требовал защиты от женщин: трогали - видео
"Слуга народа" Тищенко требовал защиты от женщин: трогали - видео
Во Львове требуют отставки главы областной полиции: фото
Во Львове требуют отставки главы областной полиции: фото 10:55
Одесса. В катакомбах священник проводит службы - фоторепортаж
Одесса. В катакомбах священник проводит службы - фоторепортаж 10:55
70 лет Китаю. В Пекине устроили крупнейший военный парад - видео
70 лет Китаю. В Пекине устроили крупнейший военный парад - видео 09:21
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 