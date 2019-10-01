"Слуга народа" Тищенко требовал защиты от женщин: трогали - видео

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко возмутился, что во время акции предпринимателей, которая проходила на Банковой, две женщины хватали его за руки, после чего он попросил защиты у полиции.

"Не держите меня за руку. Можно разобраться – вот одна женщина, вот - вторая. Можно народного депутата, пока у нас еще есть право быть народными депутатами, не толкать меня в спину и не хватать меня за руки. Вы можете разобраться?!" - возмутился он, обращаясь к сотруднику полиции.

20 сентября сообщалось, что Тищенко отказался отвечать на вопросы и посоветовал журналисту Радио Свободы "попить воды".

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