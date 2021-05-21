Тищенко в Слуге народа отчитали за вечеринку в разгар локдауна

Народный депутат Слуги народа Николай Тищенко "получил выговор" за вечеринку, организованную по случаю дня рождения супруги во время весеннего локдауна. Об этом заявил в комментарии Радио Свобода глава фракции Давид Арахамия.

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"Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор", – отметил Арахамия.

Он также рассказал, что Тищенко сохранит внутрипартийные должности и останется замглавы фракции в парламенте.

Вчера, 20 мая, поведение нардепа также прокомментировал президент Владимир Зеленский, заявив, что ему стыдно за Тищенко, но партия верно поступила, вынеся ему лишь выговор.

"Мне стыдно за некоторые его шаги. Он был неправ. Он должен это понимать. Он взрослый человек, в принципе, сам должен нести ответственность", – заявил глава государства.

По словам президента, у Тищенко есть и "другие стороны", а партия Слуга народа правильно дала ему второй шанс.

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Дарья Мостовая

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