Глава столичной госпотребслужбы: Отвечать за вечеринку Тищенко будет не он сам, а отель

За празднование дня рождения жены депутата от Слуги народа Николая Тищенко Аллы Барановской отвечать придется не самому нардепу, а администрации ресторана и отеля Fairnont Grand Hotel Kyiv, где проходило празднование. Об этом в эфире телеканала Украина24 заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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"Уже в понедельник (19 апреля) Нацполицией был составлен протокол на 34 000 грн и подготовлены документы по уголовному делу по 325 статье (нарушение карантина). За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана. Тищенко может только как человек отвечать за это действо", – подчеркнул Рубан.

По его словам, после той вечеринки, его служба организовала рейды с проверками столичных отелей и приотельных ресторанов – каждый день проверялось по 20-25 заведений и составлялось по три протокола.

19 апреля стало известно, что несмотря на локдаун Тищенко устроил вечеринку в отеле в Киеве. Позже появилось видео этой вечеринки.

22 апреля депутаты СН решили, что Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством.

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Дарья Мостовая

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