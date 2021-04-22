Скандалы с нардепами от Слуги народа. Тищенко заплатит штраф, а Шевченко могут исключить

Сегодня, 22 апреля, на заседании фракции партии Слуга народа депутаты приняли решения в связи со скандалами, участниками которых стали их однопартийцы Евгений Шевченко и Николай Тищенко. Об сообщает пресс-служба СН.

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Как отмечается, на онлайн-заседании фракции Шевченко объяснял свою поездку в Беларусь и встречу с Александром Лукашенко, а Тищенко – празднование дня рождения жены в условиях карантина.

В СН заявили, что Шевченко не делегировала ни партия, ни Министерство иностранных дел или Офис президента на проведение каких-либо переговоров с официальными лицами Беларуси.

"Во время заседания фракции принято решение провести голосование через сбор подписей о дальнейшем участии депутата в составе фракции Слуги народа в парламенте", – говорится в сообщении.

Что касается Тищенко, то нардепы решили, что он должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством.

"Окончательное решение по нему определит политический совет партии", – сообщили в СН.

Также в СН информируют, что заслушали доклад кандидата на должность министра энергетики Германа Галущенко и запланировали сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где выступит Галущенко, а вопрос о его назначении вынесут на голосование.

19 апреля стало известно, что Тищенко устроил вечеринку в отеле в Киеве.

Вечером того же дня появилось видео вечеринки Тищенко.

20 апреля Шевченко встретился с Лукашенко в Минске.

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Наталия Медведева

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