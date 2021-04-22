UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Скандалы с нардепами от Слуги народа. Тищенко заплатит штраф, а Шевченко могут исключить

22.04.2021, 23:53
Скандалы с нардепами от Слуги народа. Тищенко заплатит штраф, а Шевченко могут исключить - Фото
Евгений Шевченко и Николай Тищенко (Коллаж LIGA.net, фото: FB Шевченко и пресс-служба СН)

Сегодня, 22 апреля, на заседании фракции партии Слуга народа депутаты приняли решения в связи со скандалами, участниками которых стали их однопартийцы Евгений Шевченко и Николай Тищенко. Об сообщает пресс-служба СН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, на онлайн-заседании фракции Шевченко объяснял свою поездку в Беларусь и встречу с Александром Лукашенко, а Тищенко – празднование дня рождения жены в условиях карантина.

В СН заявили, что Шевченко не делегировала ни партия, ни Министерство иностранных дел или Офис президента на проведение каких-либо переговоров с официальными лицами Беларуси.

"Во время заседания фракции принято решение провести голосование через сбор подписей о дальнейшем участии депутата в составе фракции Слуги народа в парламенте", – говорится в сообщении.

Что касается Тищенко, то нардепы решили, что он должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством.

"Окончательное решение по нему определит политический совет партии", – сообщили в СН.

Также в СН информируют, что заслушали доклад кандидата на должность министра энергетики Германа Галущенко и запланировали сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где выступит Галущенко, а вопрос о его назначении вынесут на голосование.

Читайте также: Арахамия: Действия Шевченко неприемлемы, а Тищенко пусть купит дронов для фронта

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа Николай Тищенко евгений шевченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 