Арахамия: Действия Шевченко неприемлемы, а Тищенко пусть купит дронов для фронта
Нардепы из Слуги народа Николай Тищенко и Евгений Шевченко должны понести ответственность за свои поступки, заявил глава фракции СН Давид Арахамия в эфире "Шоу №1" на канале Украина 24.
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Арахамия рассказал, что поведение нардепов будет обсуждаться на заседании фракции, но отказался говорить о возможной ответственности, чтобы не "спойлерить".
В то же время, по личному мнению Арахамии, Тищенко за нарушение карантина должен добровольно заплатить в бюджет максимальную сумму штрафа, предусмотренного законом.
"Потом пошел и на такую же сумму как минимум, или в два раза больше, купил дронов, которых не хватает всегда, и поехал на фронт и вручил ребятам. Пускай отрабатывает", – заявил Арахамия.
Комментируя встречу Шевченко в Минске с беларусским диктатором Александром Лукашенко, Арахамия подчеркнул, что нардеп не нарушал закон, но взял на себя "не свойственную ему функцию" – встречаться с иностранным президентом.
Арахамия высказал удивление, что Лукашенко принял "простого нардепа", и предположил, что ему нужно показать, что его "хоть кто-то принимает, потому что это депутат от партии власти".
"И он с ним начал общаться о какой-то геополитике, о каких-то экономических отношениях, о плане по Донбассу, господин Шевченко не имеет к этому никакого отношения", – подчеркнул Арахамия и назвал поведение Шевченко неприемлемым.
- 19 апреля стало известно, что Тищенко устроил вечеринку в отеле в Киеве.
- Вечером того же дня появилось видео вечеринки Тищенко.
- 20 апреля 2021 года Шевченко встретился с Лукашенко в Минске.
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