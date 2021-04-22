Арахамия: Действия Шевченко неприемлемы, а Тищенко пусть купит дронов для фронта

Нардепы из Слуги народа Николай Тищенко и Евгений Шевченко должны понести ответственность за свои поступки, заявил глава фракции СН Давид Арахамия в эфире "Шоу №1" на канале Украина 24.

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Арахамия рассказал, что поведение нардепов будет обсуждаться на заседании фракции, но отказался говорить о возможной ответственности, чтобы не "спойлерить".

В то же время, по личному мнению Арахамии, Тищенко за нарушение карантина должен добровольно заплатить в бюджет максимальную сумму штрафа, предусмотренного законом.

"Потом пошел и на такую же сумму как минимум, или в два раза больше, купил дронов, которых не хватает всегда, и поехал на фронт и вручил ребятам. Пускай отрабатывает", – заявил Арахамия.

Комментируя встречу Шевченко в Минске с беларусским диктатором Александром Лукашенко, Арахамия подчеркнул, что нардеп не нарушал закон, но взял на себя "не свойственную ему функцию" – встречаться с иностранным президентом.

Арахамия высказал удивление, что Лукашенко принял "простого нардепа", и предположил, что ему нужно показать, что его "хоть кто-то принимает, потому что это депутат от партии власти".

"И он с ним начал общаться о какой-то геополитике, о каких-то экономических отношениях, о плане по Донбассу, господин Шевченко не имеет к этому никакого отношения", – подчеркнул Арахамия и назвал поведение Шевченко неприемлемым.

Денис Юдин

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