UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Давно мечтал познакомиться". Депутат Слуги народа лично встретился с Лукашенко – видео

20.04.2021, 11:01
Евгений Шевченко и Александр Лукашено (фото - БЕЛТА)

Депутат фракции Слуга народа Евгений Шевченко проводит тет-а-тет встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает беларуское госСМИ БЕЛТА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сообщении не уточняется, что стало темой для обсуждения. По данным БЕЛТА, встреча происходит в кабинете Лукашенко. Telegram-канал пресс-службы Лукашенко Пул первого опубликовал видео встречи. На нем Шевченко говорит: "Для меня очень большая честь с вами познакомиться. Я давно мечтал, правда, искренне".

Это не первая поездка Шевченко в Беларусь на встречи с представителями режима Лукашенко.

Например, в декабре 2020-го он встречался с подсанкционным в ЕС соратником Лукашенко Андреем Савиных, а в феврале 2021-го похвастался визитом на конференцию самопровозглашенного президента Беларуси.

После одной из таких поездок глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что Шевченко давно просит исключить его из фракции. Однако Арахамия этого не делает, чтобы нардеп "мучился до конца" со Слугой народа.

  • В августе 2020-го подконтрольная власти ЦИК Беларуси объявила Лукашенко победителем выборов. В стране начались протесты, которые жестко подавляли силовики. Лидеры оппозиции выехали из Беларуси или были заключены под стражу.
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа беларусь александр лукашенко евгений шевченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 