"Давно мечтал познакомиться". Депутат Слуги народа лично встретился с Лукашенко – видео

Депутат фракции Слуга народа Евгений Шевченко проводит тет-а-тет встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает беларуское госСМИ БЕЛТА.

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В сообщении не уточняется, что стало темой для обсуждения. По данным БЕЛТА, встреча происходит в кабинете Лукашенко. Telegram-канал пресс-службы Лукашенко Пул первого опубликовал видео встречи. На нем Шевченко говорит: "Для меня очень большая честь с вами познакомиться. Я давно мечтал, правда, искренне".

Это не первая поездка Шевченко в Беларусь на встречи с представителями режима Лукашенко.

Например, в декабре 2020-го он встречался с подсанкционным в ЕС соратником Лукашенко Андреем Савиных, а в феврале 2021-го похвастался визитом на конференцию самопровозглашенного президента Беларуси.

После одной из таких поездок глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что Шевченко давно просит исключить его из фракции. Однако Арахамия этого не делает, чтобы нардеп "мучился до конца" со Слугой народа.

В августе 2020-го подконтрольная власти ЦИК Беларуси объявила Лукашенко победителем выборов. В стране начались протесты, которые жестко подавляли силовики. Лидеры оппозиции выехали из Беларуси или были заключены под стражу.

Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Марк Сировой

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