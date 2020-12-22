Арахамия: Нардеп Шевченко постоянно просит исключить его из фракции, но я не позволяю

Нардеп Слуги народа Евгений Шевченко регулярно просит исключить его из фракции. Об этом сказал на пресс-конференции глава фракции Давид Арахамия, комментируя поездку Шевченко в Беларусь и его фото с представителем режима Лукашенко.

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Арахамия сказал, что впервые услышал о поездке Шевченко от журналистки. По его словам, Шевченко сейчас в отпуске и надо сначала посмотреть, "что он там уже натворил, а потом как-то реагировать".

"Могу только сказать, что господин Евгений каждые три дня подходит ко мне и говорит: "Давайте вы меня исключите из фракции". Я говорю: "Нет, будешь мучиться до самого конца". Так что, я думаю он просто по своей стратегии дальше идет, чтобы что-то случилось", – сказал Арахамия.

Шевченко сегодня написал в Telegram, что приехал в Минск и на нашел там "змагаров", он также опубликовал фотографию с главой комиссии по международным отношениям парламента Беларуси Андреем Савиных. Во время августовских протестов Савиных оправдывал силовиков Лукашенко, которые жестко разгоняли митинги, критиковал ЕС за непризнание выборов и говорил, что высший приоритет Беларуси – развитие отношений с РФ в рамках союзного государства.

Кроме того, Шевченко опубликовал фото надомной таблички на улице Коммунистической в Минске и подписал: "Вот, нашел для наших "любителей" исправлять историю".

23 октября 2019-го Шевченко принял участие в пропагандистском телешоу на Первом канале страны-оккупанта РФ. Он повторил риторику президента РФ Владимира Путина, заявив, что "националисты" якобы препятствуют мирному разрешению ситуации на Донбассе.

Шевченко регулярно повторяет риторику пророссийских каналов про "внешнее управление". В частности он говорил про "адептов госдепа и Сороса" во время конфликта в Facebook с другими депутатами Слуги народа по вопросу КСУ.

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Марк Сировой

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