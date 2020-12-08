Антипремия за сексизм Це яйце-2020. Среди лауреатов Арахамия и Верещук. Зеленскому не дали

Сегодня 8 декабря, в Киеве вручили антипремию "Це яйце" за сексизм. В этом году номинантами стали народные депутаты, чиновники, кандидаты и кандидат на местных выборах, президент Владимир Зеленский, национальные каналы и местные издания. Об этом сообщает Украинская Хельсинская группа по правам человека.

Победителей выбирали в двух номинациях – Сексистские высказывания и Сексистский материал. Кроме того вручили спецпремию – за случай, который заслуживает отдельного внимания.

Среди номинантов был Зеленский – за высказывания, которые он позволил себе на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли. Тогда Зеленский, который хотел пообщаться с присутствующими в зале, попросил женщину первой задать ему вопрос, аргументируя это "правильностью". Когда на сексистский комментарий главы страны обратил внимание человек из зала, то Зеленский ответил: "Да, подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный!"

В номинации Секситские высказывания победили:

1. Глава партии Слуга народа и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия за обсуждение своих коллег Ирины Аллахвердиевой ("Чуть-чуть тюнинг too much") и Татьяны Домбровской ("Баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна").

2. Кандидат на должность мэра Одессы Евгений Червоненко за оскорбления в эфире депутата от фракции Слуга народа Галины Янченко ("Ваш уровень – научиться правильно, сдвинув ноги, сидеть на токшоу, девушка").

3. Начальник Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи в Кривом Роге Павел Дабижа за комментарии в соцсети: "Самое большое зло – это допустить женщин и детей к принятию важных решений, например, до голосования, как бы ни выглядели эти люди. Именно поэтому всеобщее избирательное право и равенство мужчин и женщин, это – ерунда".

В номинации Секситский материал победили:

1. ZIK

Экс-замминистра инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании собственной партии Украина против коррупции. Свое видеообращение она записала с открытым декольте. В эфире канала ZIK устроили опрос, настоящая у нее грудь или искусственная.

2. Новости Черкащины и Таблоид 18000 – за сексизм в заголовках "Жена писателя из Черкасс получила награду за лучшую режиссуру на американском кинофестивале" и "Жена писателя из Черкасс получила награду за лучшую режиссуру". Речь идет об украинском режиссере Ирине Цилык, ставшей лауреатом кинофестиваля независимого кино Сандэнс 2020 за фильм "Земля голубая, будто апельсин".

3. Гал-инфо

Информагентство Гал-инфо в статье о кандидате от партии Удар Оксана Юринец для иллюстрации нарисовали ее с большими губами и длинными наращенными ногтями, позади нее – большая мужская тень.

Спецпремия

Особую премию получила кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук, которая сказала: "Когда я слышу об этих "феминистских движениях", говорю им: "В армию. И все станет на свои места".

СПРАВКА. Антипремию Це яйце в 2019 году начали ОО Женщины в медиа, Институт массовой информации, Центр прав человека ZMINA, ОО Детектор медиа, Украинский Хельсинский союз по правам человека.

Она призвана привлечь внимание к проблеме стереотипного изображения женщин в украинских СМИ и дискриминации по признаку пола или гендера, к которой прибегают украинские публичные лица.

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Наталия Медведева

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