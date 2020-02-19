Врачам Британии разрешат не лечить гомофобов, расистов, сексистов

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Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании с апреля вводит новые правила, которые позволят врачам отказывать в некритически необходимой медицинской помощи пациентам, позволяющим себе сексистские, расистские, гомофобные высказывания. Об этом сообщает Sky News.

Сейчас медицинский персонал в Британии может отказаться от лечения некритических пациентов, которые проявляют устную или физическую агрессию. С апреля подобные меры защиты врачей будут распространяться на любое преследование, запугивание или дискриминацию.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок анонсировал введение более решительных мер по расследованию злоупотреблений и домогательств по отношению к медицинским работникам, заявив, что ни один акт насилия или злоупотребления не является незначительным.

Хэнкок сообщил, что NHS заключила соглашение с правоохранительными органами, которое даст полиции больше полномочий для расследования и судебного преследования случаев, когда медики становятся жертвами преступления.

Разработка новых правил стала реакцией на опрос, проведенный в 2019 году, который показал, что более четверти сотрудников NHS подвергались издевательствам, преследованиям или насилию.

В то же время опрос, проведенный омбудсменом британского парламента и службы здравоохранения, показал, что каждый пятый пациент с психическим здоровьем не чувствует себя в безопасности во время лечения.

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