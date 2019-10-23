"Слуга народа" принял участие в шоу пропагандистов РФ: видео

Депутат фракции Слуга народа Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском телешоу "Большая игра" на Первом канале страны-оккупанта РФ.

Шевченко повторил риторику президента РФ Владимира Путина, заявив, что "националисты" якобы препятствуют мирному разрешению ситуации на Донбассе.

"Та ситуация, которая сложилась по формуле Штайнмайера, она, скажем так, была вброшена в общество радикально настроенными националистами, у которых в целом политика заключается во вражде, в войне. Мы сейчас сделали паузу. И я думаю, правоохранительные органы разберутся, откуда растут ноги и кому это выгодно", - заявил он.

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Шевченко попытался указать на то, что на оккупированных территориях присутствуют войска РФ, но пропагандисты стали это отрицать. Нардеп подчеркнул, что применение силы против Украины неприемлемо, поскольку украинская армия "может дать отпор".

Он добавил, что Украина хочет развивать партнерские отношения с РФ "в мирную сторону", однако требует "равноправия и уважения".

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Депутат опубликовал видео с выступлением на пропагандистском шоу на своей странице в Facebook, написав, что хотел таким образом "донести позицию Украины до граждан РФ". Двое его коллег по партии осудили поступок в комментариях, однако нардеп настоял на своем:

Ранее стало известно, сколько украинцев смотрят российскую пропаганду.

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