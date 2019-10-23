"Слуга народа" принял участие в шоу пропагандистов РФ: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Некоторые коллеги нардепа по партии осудили его поступок

Депутат фракции Слуга народа Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском телешоу "Большая игра" на Первом канале страны-оккупанта РФ.

Шевченко повторил риторику президента РФ Владимира Путина, заявив, что "националисты" якобы препятствуют мирному разрешению ситуации на Донбассе.

"Та ситуация, которая сложилась по формуле Штайнмайера, она, скажем так, была вброшена в общество радикально настроенными националистами, у которых в целом политика заключается во вражде, в войне. Мы сейчас сделали паузу. И я думаю, правоохранительные органы разберутся, откуда растут ноги и кому это выгодно", - заявил он.

Читайте также: Путин: Зеленский не может развести войска из-за националистов

Шевченко попытался указать на то, что на оккупированных территориях присутствуют войска РФ, но пропагандисты стали это отрицать. Нардеп подчеркнул, что применение силы против Украины неприемлемо, поскольку украинская армия "может дать отпор".

Он добавил, что Украина хочет развивать партнерские отношения с РФ "в мирную сторону", однако требует "равноправия и уважения".

Читайте также: "Недолюди из Украины". Как укрСМИ опять повелись на пропаганду Кремля. #Медиагигиена

Депутат опубликовал видео с выступлением на пропагандистском шоу на своей странице в Facebook, написав, что хотел таким образом "донести позицию Украины до граждан РФ". Двое его коллег по партии осудили поступок в комментариях, однако нардеп настоял на своем:

Читайте также: Рада будет расследовать российскую пропаганду на телеканалах

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, первый канал, росСМИ, евгений шевченко, большая игра
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Взрыв в Киеве: видео с места событий и детали инцидента
Взрыв в Киеве: видео с места событий и детали инцидента
"Слуга народа" принял участие в шоу пропагандистов РФ: видео
"Слуга народа" принял участие в шоу пропагандистов РФ: видео
Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео
Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео
Люди Киевского ресторатора подозревают в давлении на Укрзалізницю
Табачники грозятся закрыть фабрики. Это реально? Разбор
FMCG Табачники грозятся закрыть фабрики. Это реально? Разбор
Занятие игорным бизнесом: как предлагают легализировать казино
Мнение Занятие игорным бизнесом: как предлагают легализировать казино
Популярное
фото/видео
Взрыв в Киеве: видео с места событий и детали инцидента
Взрыв в Киеве: видео с места событий и детали инцидента
"Слуга народа" принял участие в шоу пропагандистов РФ: видео
"Слуга народа" принял участие в шоу пропагандистов РФ: видео 11:07
Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео
Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео 10:52
Футбол. "Шахтер" – 2:2 – "Динамо" Загреб: видео моментов и голов
Футбол. "Шахтер" – 2:2 – "Динамо" Загреб: видео моментов и голов 09:37
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 