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Рада будет расследовать российскую пропаганду на телеканалах

Рада будет расследовать российскую пропаганду на телеканалах - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.10.2019, 18:08

Парламент создаст комиссию по расследованию смены собственников телеканалов и по противодействию информационному влиянию России

Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования сведений о соблюдении требований законодательства во время смены собственников информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию России.

"За" проголосовали 278 депутатов, "против" - 9, воздержались - 4, не голосовали - 82.

Голосование по фракциям:

В пояснительной записке к проекту постановления указывается, что необходимость создания комиссии обусловлена, в частности, "приобретением Виктором Медведчуком через, вероятно, подставных лиц ряда информационных телеканалов, среди которых каналы 112-Украина... а также телеканалов NewsOne и ZIK", а также "сведения о системном характере продвижения на данных телеканалах информации, которая содержит признаки пропагандистской, в интересах Российской Федерации и против национальных интересов Украины".

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комиссия по расследованию информационное влияние
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