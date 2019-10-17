Нацсовет внепланово проверит телеканал из-за интервью с Азаровым

Национальный совет по телевидению и радиовещанию решил провести внеплановую проверку телеканала Макси-ТВ (Наш) из-за недавнего интервью в эфире с беглым экс-премьером Николаем Азаровым. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.
Интервью с Азаровым вышло в эфир вечером 5 октября, проводил его журналист Дмитрий Гордон. В Нацсовете заявили, что во время программы Азаров допустил высказывания, противоречащие законодательству. Речь идет о призывах к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганде войны, насилия, вражды, совершению терактов.
В связи с этим совет назначил внеплановую выездную проверку деятельности телекомпании. После рассмотрения ее результатов намерены принять соответствующие решения.
Интервью с экс-премьером прошло при помощи системы дополненной реальности, что создало иллюзию присутствия Азарова в студии.
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