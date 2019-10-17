Нацсовет внепланово проверит телеканал из-за интервью с Азаровым

Интервью Гордона с Азаровым (Фото: скриншот телеканала Наш)

Национальный совет по телевидению и радиовещанию решил провести внеплановую проверку телеканала Макси-ТВ (Наш) из-за недавнего интервью в эфире с беглым экс-премьером Николаем Азаровым. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Интервью с Азаровым вышло в эфир вечером 5 октября, проводил его журналист Дмитрий Гордон. В Нацсовете заявили, что во время программы Азаров допустил высказывания, противоречащие законодательству. Речь идет о призывах к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганде войны, насилия, вражды, совершению терактов.

В связи с этим совет назначил внеплановую выездную проверку деятельности телекомпании. После рассмотрения ее результатов намерены принять соответствующие решения.

Интервью с экс-премьером прошло при помощи системы дополненной реальности, что создало иллюзию присутствия Азарова в студии.

4 октября 2018 года Генпрокуратура сообщила о подозрении Азарову и его сыну в получении взятки в размере 140 млн грн.

которая завладела сжиженным газом стоимостью около 2,2 млрд грн. 4 сентября того же года ГПУ начала расследование против Николая Азарова по подозрению в участии в преступной организации,

16 февраля текущего года в эфире канала 112 Украина в программе Большое интервью была показана запись беседы с Азаровым. После этого в Нацсовете заявили , что анализируют разговор.

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