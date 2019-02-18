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18.02.2019, 17:07

Нацсовет ищет нарушения закона в интервью Азарова каналу 112

Нацсовет ищет нарушения закона в интервью Азарова каналу 112 - Фото
Скриншот с видео

Если будут обнаружены признаки нарушения законодательства, Нацсовет назначит внеплановую проверку телеканала

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания анализирует запись интервью экс-премьер-министра Николая Азарова, которое вышло в эфире телеканала 112 Украина. Об этом в ответ на запрос Детектора медиа сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

"Материал записан. Сейчас анализируется соответствующим управлением. Как только получим результаты анализа этого интервью - примем соответствующее решение", - сказал он.

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По словам Костинского, если будут обнаружены признаки нарушения законодательства, он на ближайшем заседании Нацсовета предложит назначить внеплановую проверку телеканала.

16 февраля в эфире 112 Украина в программе "Большое интервью" была показана запись беседы с Азаровым.

Сейчас Азаров находится в розыске по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО Укргаздобыча и ОАО Укрнафта сжиженным газом в особо крупных размерах, что принесло государству убытки в размере 2,2 млрд гривень.

В октябре 2018 года Николаю Азарову и его сыну, экс-нардепу Алексею Азарову сообщено подозрение в получении взятки в размере 140 млн грн за назначение Андрея Клюева вице-премьером

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Теги: нацсовет, николай азаров, интервью, 112
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