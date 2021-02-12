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Нардеп Слуги народа похвастался визитом на собрание Лукашенко

12.02.2021, 14:25
Нардеп Слуги народа похвастался визитом на собрание Лукашенко - Фото
Евгений Шевченко (скриншот из видео телеканала НАШ)

Нардеп из фракции Слуга народа Евгений Шевченко опубликовал в своем Facebook фото и видео с мероприятия с самопровозглашенным президентом Беларуси Александро Лукашенко.

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11-12 февраля в Беларуси проходит "Всебеларуское народное собрание". На фото, где на заднем фоне выступает Лукашенко, на пиджаке у Шевченко видно значок с флагом Украины, возможно, депутатский. Подписал видео фото нардеп коротко: "Минск".

Также он опубликовал видео с выступлением самопровзглашенного президента Беларуси. Несколько раз Шевченко крупным планом приближал Лукашенко.

LIGA.net обратилась в партию Слуга народа с просьбой прокомментировать действия Шевченко.

  • В декабре 2020-го Шевченко уже выкладывал в Facebook вот со своих поездок в Беларусь и встреч с чиновниками режима Лукашенко. Глава фракции СН Давид Арахамия в ответ сказал, что Шевченко постоянно просит исключить его из фракции. Но Арахамия ему отказывает и говорит: "Нет, будешь мучиться до самого конца".

Читайте также: "Слава Украине!" Тихановская поговорила с нардепами о Путине, Лукашенко, Крыме и Майдане

Марк Сировой
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Слуга народа беларусь александр лукашенко евгений шевченко внс
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