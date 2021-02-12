Нардеп Слуги народа похвастался визитом на собрание Лукашенко

Нардеп из фракции Слуга народа Евгений Шевченко опубликовал в своем Facebook фото и видео с мероприятия с самопровозглашенным президентом Беларуси Александро Лукашенко.

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11-12 февраля в Беларуси проходит "Всебеларуское народное собрание". На фото, где на заднем фоне выступает Лукашенко, на пиджаке у Шевченко видно значок с флагом Украины, возможно, депутатский. Подписал видео фото нардеп коротко: "Минск".

Также он опубликовал видео с выступлением самопровзглашенного президента Беларуси. Несколько раз Шевченко крупным планом приближал Лукашенко.

LIGA.net обратилась в партию Слуга народа с просьбой прокомментировать действия Шевченко.

Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

В декабре 2020-го Шевченко уже выкладывал в Facebook вот со своих поездок в Беларусь и встреч с чиновниками режима Лукашенко. Глава фракции СН Давид Арахамия в ответ сказал, что Шевченко постоянно просит исключить его из фракции. Но Арахамия ему отказывает и говорит: "Нет, будешь мучиться до самого конца".

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Марк Сировой

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