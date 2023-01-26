Изгнанный из Слуги народа Тищенко заявил, что его командировка за границей продолжится

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко, которого сегодня исключили из партии и хотят исключить из фракции из-за скандала с поездкой в Таиланд, заявил, что его командировка продолжится. Нардеп пообещал вернуться "с положительным результатом для страны".

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Тищенко заявил, что в декабре перед "слугами" была поставлена задача развивать дружеские взаимоотношения в направлении Азии и Африки, и якобы в связи с этим он и находится в Таиланде.

Тищенко уверяет, что все высшие руководители в курсе, как и глава фракции Давид Арахамия.

По словам нардепа, он является сопредседателем группы дружбы с Вьетнамом. Он пообещал рассказать в докладе о результатах командировки, но "в целях безопасности" – по приезду в Украину.

Тищенко утверждает, что в Таиланде у него была встреча с представителями королевской семьи, "и достигнуто важное дипломатическое согласование для поддержки Украины".

Далее нардеп намерен вернуться во Вьетнам, где, по его словам, у него будут рабочие встречи с парламентариями.

"Моя командировка продолжится, как и планировалось. Ведь я действую исключительно в интересах Украины, которые сегодня включают в себя налаживание дипломатических отношений на международной арене для ускорения нашей победы. Вернусь с положительным результатом для страны", – написал Тищенко.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал с нардепом: "К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, <…> должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели. Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо".

23 января Зеленский объявил о решении СНБО запретить чиновникам выезжать за границу.

Сегодня посольство Украины в Таиланде сообщило, что 27 января в отеле Novotel в столице Таиланда Бангкоке пройдет встреча Тищенко с "украинской общиной".

После этой новости глава партии Слуга народа заявила об исключении Тищенко из партии, также он был уволен с должности заместителя главы фракции. Тищенко хотят исключить и из фракции. Спикер Рады Стефанчук сказал, что не отправлял нардепа за границу и не подписывал распоряжение о его командировке в Таиланд.

Оксана Житнюк

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