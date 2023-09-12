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Закон с открытыми декларациями должен быть принят в сентябре – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 22:15
Закон с открытыми декларациями должен быть принят в сентябре – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Закон об е-декларировании с открытыми декларациями должностных лиц должен быть проголосован Верховной Радой уже в сентябре, заявил президент Владимир Зеленский.

"Закон об электронном декларировании. Сразу, как сегодня утром проголосованный закон поступил из Верховной Рады, подписал вето. Ожидаю нового голосования – с позитивом относительно немедленного открытия реестра деклараций. Уже в сентябре такое решение должно быть", – сказал президент.

Президент отметил, что то же касается законопроекта насчет политически значимых персон.

Он отметил, что это вопрос не только политической ответственности парламента, но и переговоров Украины с Евросоюзом по вступлению.

"Новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен состояться в этом году, и все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг", – подытожил Зеленский.

СПРАВКА. 5 сентября Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов, однако отказалась принять основную правку о немедленном открытии реестров. Законопроект №9534 предусматривает, в частности, подачу деклараций за 2023 год, а также 2021 и 2022 годы. Подать их нужно не позднее чем за 90 дней от вступления в силу закона. Принятие этого закона необходимо Украине, в частности, для начала переговоров о вступлении в ЕС.
  • 12 сентября Зеленский наложил вето на закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию.
  • В перечне поименного голосования среди выступивших против этого закона – два нардепа. Воздержались в общей сложности 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из всех фракций.
  • На следующий день после принятия закона на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000.

Читайте также: Абсолютный рекорд. Украинцы продолжают подписывать петицию о вето на закон о е-декларации

    Артём Джерипа
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    Владимир Зеленскийдекларацияевроинтеграцияе-декларирование
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