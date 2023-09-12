Закон с открытыми декларациями должен быть принят в сентябре – Зеленский
Закон об е-декларировании с открытыми декларациями должностных лиц должен быть проголосован Верховной Радой уже в сентябре, заявил президент Владимир Зеленский.
"Закон об электронном декларировании. Сразу, как сегодня утром проголосованный закон поступил из Верховной Рады, подписал вето. Ожидаю нового голосования – с позитивом относительно немедленного открытия реестра деклараций. Уже в сентябре такое решение должно быть", – сказал президент.
Президент отметил, что то же касается законопроекта насчет политически значимых персон.
Он отметил, что это вопрос не только политической ответственности парламента, но и переговоров Украины с Евросоюзом по вступлению.
"Новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен состояться в этом году, и все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг", – подытожил Зеленский.
- 12 сентября Зеленский наложил вето на закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию.
- В перечне поименного голосования среди выступивших против этого закона – два нардепа. Воздержались в общей сложности 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из всех фракций.
- На следующий день после принятия закона на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. Через несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000.
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