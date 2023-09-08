Абсолютный рекорд. Украинцы продолжают подписывать петицию о вето на закон о е-декларациях

Президента Владимира Зеленского призывают наложить вето на закон, предусматривающий возобновление электронного декларирования, но с закрытыми реестрами. При этом соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов еще вчера вечером, через три часа после публикации, однако украинцы продолжают ее подписывать.

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Автор петиции – Александр Ябчанка, бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения, который сейчас служит во рту "Гонор". Он призывает президента вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр имущественных деклараций чиновников.

За три часа петиция набрала необходимые 25 000 подписей и оказалась в разделе "Ожидает рассмотрения". Однако украинцы продолжают подписывать петицию, и по состоянию на 00:05 8 сентября она набрала 78 690 подписей.

Это абсолютный рекорд среди петиций, которые находятся в разделе "Продолжается сбор подписей" (на втором месте петиция с 27 107 голосами). В разделе "На рассмотрении" максимум – 45 291 подпись. В разделе "С ответом" – 60 189 подписей. Это была петиция 2019 года с требованием о немедленной отставке Зеленского. Тогда он ответил, что "по объективным причинам" не может покинуть пост.

5 сентября Верховная Рада во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования чиновниками, но реестры деклараций депутаты оставили закрытыми – правка не набрала необходимое количество голосов.

В перечне поименного голосования среди выступивших "против" – два нардепа. Воздержались в общей сложности 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из всех фракций.

6 сентября Зеленский заявил, что должен проконсультироваться с профильным министром перед принятием или ветированием закона о закрытых е-декларациях.

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