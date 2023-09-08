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Абсолютний рекорд. Українці продовжують підписувати петицію про вето на закон про е-декларації

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 00:07
Абсолютний рекорд. Українці продовжують підписувати петицію про вето на закон про е-декларації - Фото
Єдиний державний реєстр декларацій (Ілюстративне фото)

Президента Володимира Зеленського закликають накласти вето на закон, який передбачає відновлення електронного декларування, але із закритими реєстрами. При цьому відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів ще вчора ввечері, через три години після публікації, однак українці продовжують її підписувати.

Автор петиції – Олександр Ябчанка, колишній речник Міністерства охорони здоров’я, який зараз служить у роті "Гонор". Він закликає президента повернути законопроєкт до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.

За три години петиція набрала необхідні 25 000 підписів і опинилась у розділі "Очікує на розгляд". Однак українці продовжують підписувати петицію, і станом на 00:05 8 вересня вона набрала 78 690 підписів.

Це абсолютний рекорд серед петицій, які знаходяться в розділі "Триває збір підписів" (на другому місці петиція з 27 107 голосами). В розділі "На розгляді" максимум – 45 291 підпис. В розділі "З відповіддю" – 60 189 підписів. Це була петиція 2019 року з вимогою негайної відставки Зеленського. Тоді він відповів, що "з об'єктивних причин" не може залишити посаду.

  • 5 вересня Верховна Рада у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування чиновниками, але реєстри декларацій депутати залишили закритими – правка не набрала необхідної кількості голосів.
  • У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" – два нардепи. Утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів зі всіх фракцій.
  • 6 вересня Зеленський заявив, що має проконсультуватися з профільним міністром перед ухваленням або ветуванням закону про закриті е-декларації.
Оксана Житнюк
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