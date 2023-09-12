Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, который сохранял ограничения по электронному декларированию. Об этом он заявил в утреннем обращении.

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По его словам, ограничения в вопросе декларирования недопустимы, а реестры должны быть открыты сейчас.

"Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", — сказал Зеленский.

5 сентября Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов, однако отказалась принять основную правку о немедленном открытии реестров. Законопроект №9534 предусматривает подачу деклараций за 2023 год, а также 2021 и 2022 годы. Подать их нужно не позднее 90 дней от вступления закона в силу. Принятие этого закона необходимо Украине, в частности, для начала переговоров о вступлении в ЕС. На следующий день на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, вернув законопроект в парламент. За несколько часов она набрала необходимое количество голосов – более 25 000. В перечне поименного голосования среди выступивших "против" – два нардепа. Воздержались в общей сложности 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из всех фракций.

6 сентября Зеленский заявил, что должен проконсультироваться с профильным министром перед принятием или ветированием закона о закрытых е-декларациях. Читайте также: Абсолютный рекорд. Украинцы продолжают подписывать петицию о вето на закон о е-декларации

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