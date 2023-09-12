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Новини | Зеленський наклав вето на відкриття реєстрів е-декларування за рік: Це потрібно зараз

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 10:12
Зеленський наклав вето на відкриття реєстрів е-декларування за рік: Це потрібно зараз - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Про це він заявив у ранковому зверненні.

За його словами, обмеження щодо декларування неприпустимі, а реєстри мають бути відкриті зараз.

"Не через рік. Вже зараз реєстр потрібно відкривати. Власне з цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", — сказав Зеленський.

5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовилася ухвалити основну правку про негайне відкриття реєстрів.

Законопроєкт №9534 передбачає, зокрема, подання декларацій за 2023 рік, а також 2021 та 2022 роки. Подати їх треба не пізніше ніж за 90 днів від набрання чинності закону. Ухвалення цього закону необхідне Україні, зокрема, для початку переговорів про вступ до ЄС.

  • Наступного дня на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. За декілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.
  • У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти", – два нардепи. Утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів зі всіх фракцій.
  • 6 вересня Зеленський заявив, що має проконсультуватися з профільним міністром перед ухваленням або ветуванням закону про закриті е-декларації.

Читайте також: Абсолютний рекорд. Українці продовжують підписувати петицію про вето на закон про е-декларації

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийВерховна Рададекларації
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