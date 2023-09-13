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Фон дер Ляйен: Украина добилась серьезных успехов на пути к членству в Евросоюзе

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13.09.2023, 12:47
Фон дер Ляйен: Украина добилась серьезных успехов на пути к членству в Евросоюзе - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото - EPA)

Украина с момента получения статуса кандидата в ЕС добилась "серьезных успехов" на пути к вступлению в Европейский Союз. Об этом сказала в Европарламенте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Guardian.

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Фон дер Ляйен в обращении к евродепутатам заявила, что Украина добилась значительных успехов на пути к вступлению в ЕС после получения статуса кандидата в 2022 году.

"Мы знаем, что это нелегко. Право на вступление дается за определенные достижения. Это требует упорного труда и лидерства. Но уже виден большой прогресс, мы видим серьезные успехи, которых с тех пор уже достигла Украина", – сказала президент Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что поддержка Украины со стороны ЕС продолжится. В частности, Евросоюз "расширит специальную защиту, предоставленную украинским гражданам, бежавшим от развязанной Россией войны".

Фон дер Ляйен рассказала в выступлении о судьбе писательницы и активистки Виктории Амелиной, которая попала под ракетный удар РФ в Краматорске. Депутаты Европарламента почтили память Виктории.  

Европейский парламент наряду с другими вопросами обсуждает возможность официального начала переговоров о членстве в ЕС для Украины.

Украина и Молдова получили статус кандидатов в Евросоюз 23 июня 2022 года.

В 2023 году макрофинансовая помощь Украине со стороны Евросоюза составит 18 млрд евро, дальнейшая помощь в пересчете на год будет меньше. В целом с начала полномасштабной войны Евросоюз мобилизовал для Украины помощь на общую сумму 38 млрд евро.

  • 5 сентября 2023 года вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что Украина будет готова к членству в Евросоюзе в ближайшие два года, а к членству в НАТО – еще раньше.
  • 12 сентября  президент Владимир Зеленский заявил, что закон об е-декларировании с открытыми декларациями должностных лиц должен быть проголосован Верховной Радой еще до конца месяца, так как это вопрос не только политической ответственности парламента, но и переговоров Украины с Евросоюзом по вступлению.
Сергей Бережной
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