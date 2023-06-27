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Орбан: Путін для мене не злочинець, Україна мала поступитися, щоб не було жертв

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 13:46
Орбан: Путін для мене не злочинець, Україна мала поступитися, щоб не було жертв - Фото
Віктор Орбан та Володимир Путін (Фото - EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і що він не вважає російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

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"Україна перестала бути суверенною країною. У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми на Заході підтримуємо їх. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, буде мир", – сказав Орбан.

На думку прем'єр-міністра Угорщини, "єдиний спосіб врятувати їх (Україну. – Ред.) – для американців розпочати переговори з росіянами та досягти угоди про архітектуру безпеки й знайти місце для України в цій новій архітектурі безпеки".

Орбан також заявив, що для нього Путін не є воєнним злочинцем.

На запитання журналіста "Ви вважаєте його (Путіна. – Ред.) воєнним злочинцем?", він відповів: "Ні, не для мене... Якщо ви хочете перемир'я, а потім переговорів, ви повинні переконати тих, хто є частиною конфлікту, сісти за стіл переговорів. Запросити їх до столу і сказати: "Підійди до столу, і я тебе заарештую" – не найкраща ідея".

Він стверджує, що Україна від початку російського вторгнення мала піти на поступки Кремлю. "Якби від початку були переговори, не було б стільки смертей і країна не була б зруйнована", – сказав він.

Орбан також висловився щодо спроби збройного заколоту в Росії та сказав, що не вважає його ознакою слабкості режиму.

"Якщо таке трапляється, це явна ознака слабкості. Але коли це пригнічується за 24 години, це є ознакою сили", – сказав він.

Прем'єр Угорщини також наголосив, що "структури в Росії дуже стабільні".

"Вони засновані на армії, секретних службах, поліції, так що це інша країна, країна, орієнтована на військові дії... Росіяни – це не така країна, як ми, Німеччина чи Угорщина. Це інший світ. Структура інша, потужність інша, стабільність інша", – сказав Орбан.

23 травня прем’єр Угорщини вже говорив про своє переконання, що Україна "не може виграти війну". У МЗС України у відповідь заявили, що "ті ж європейські політики стверджували минулого року, що Україна не має шансів протриматися понад 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз".

  • 26 січня 2023 року глава угорського уряду порівняв Україну з Афганістаном та назвав її "нічийною землею". МЗС викликало посла Угорщини "для відвертої розмови".
  • 24 лютого угорський прем'єр застеріг світ від того, щоб той не "заганяв у кут" Москву у питанні війни. На його думку, Росія не може виграти на полі бою в Україні, але це може призвести до ядерної війни.
Сергій Бережний
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