UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Орбан: Путин для меня не преступник, Украина должна была уступить, чтобы не было жертв

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 13:46
Орбан: Путин для меня не преступник, Украина должна была уступить, чтобы не было жертв - Фото
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото - EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Об этом он сказал в интервью Bild.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе поддерживаем их. Так что, если американцы решат, что хотят мира, будет мир", – сказал Орбан. 

По мнению премьер-министра Венгрии, "единственный способ спасти их (Украину. – Ред.) — для американцев начать переговоры с россиянами и достичь соглашения об архитектуре безопасности и найти место для Украины в этой новой архитектуре безопасности".

Орбан также заявил, что для него Путин не является военным преступником. 

На вопрос журналиста "Вы считаете его (Путина. – Ред.) военным преступником?", он ответил: "Нет, не для меня... Если вы хотите перемирия, а затем переговоров, вы должны убедить тех, кто является частью конфликта, сесть за стол переговоров. Пригласить их к столу и сказать: "Подойди к столу, и я тебя арестую" — не лучшая идея".

Он утверждает, что Украина с самого начала российского вторжения должна была пойти на уступки Кремлю. "Если бы с самого начала были переговоры, не было бы столько смертей и страна не была бы разрушена", – сказал он.

Орбан также высказался относительно попытки вооруженного мятежа в России и сказал, что не считает его признаком слабости режима. 

"Если такое случается, это явный признак слабости. Но когда это подавляется за 24 часа, это признак силы", – сказал он.

Премьер Венгрии также подчеркнул, что "структуры в России очень стабильны".

"Они основаны на армии, секретных службах, полиции, так что это другая страна, страна, ориентированная на военные действия... Россияне – это не такая страна, как мы, Германия или Венгрия. Это другой мир. Структура другая, мощь другая, стабильность другая", – сказал Орбан.

23 мая премьер Венгрии уже говорил о своем убеждении, что Украина "не может выиграть войну". В МИД Украины в ответ заявили, что "те же европейские политики утверждали в прошлом году, что у Украины нет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас".   

  • 26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".
  • 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но это может привести к ядерной войне.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
друзья Путинавладимир путинпереговорыВенгрияинтервьювиктор орбан
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 