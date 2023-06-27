Орбан: Путин для меня не преступник, Украина должна была уступить, чтобы не было жертв

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Об этом он сказал в интервью Bild.

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"Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе поддерживаем их. Так что, если американцы решат, что хотят мира, будет мир", – сказал Орбан.

По мнению премьер-министра Венгрии, "единственный способ спасти их (Украину. – Ред.) — для американцев начать переговоры с россиянами и достичь соглашения об архитектуре безопасности и найти место для Украины в этой новой архитектуре безопасности".

Орбан также заявил, что для него Путин не является военным преступником.

На вопрос журналиста "Вы считаете его (Путина. – Ред.) военным преступником?", он ответил: "Нет, не для меня... Если вы хотите перемирия, а затем переговоров, вы должны убедить тех, кто является частью конфликта, сесть за стол переговоров. Пригласить их к столу и сказать: "Подойди к столу, и я тебя арестую" — не лучшая идея".

Он утверждает, что Украина с самого начала российского вторжения должна была пойти на уступки Кремлю. "Если бы с самого начала были переговоры, не было бы столько смертей и страна не была бы разрушена", – сказал он.

Орбан также высказался относительно попытки вооруженного мятежа в России и сказал, что не считает его признаком слабости режима.



"Если такое случается, это явный признак слабости. Но когда это подавляется за 24 часа, это признак силы", – сказал он.

Премьер Венгрии также подчеркнул, что "структуры в России очень стабильны".

"Они основаны на армии, секретных службах, полиции, так что это другая страна, страна, ориентированная на военные действия... Россияне – это не такая страна, как мы, Германия или Венгрия. Это другой мир. Структура другая, мощь другая, стабильность другая", – сказал Орбан.

23 мая премьер Венгрии уже говорил о своем убеждении, что Украина "не может выиграть войну". В МИД Украины в ответ заявили, что "те же европейские политики утверждали в прошлом году, что у Украины нет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас".

26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".

24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но это может привести к ядерной войне.

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