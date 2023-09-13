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Венгрия выглядит главным препятствием для вступления Украины в ЕС – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 16:29
Венгрия выглядит главным препятствием для вступления Украины в ЕС – Reuters - Фото
Виктор Орбан (Фото - EPA)

Венгрия может стать основным препятствием для вступления Украины в Евросоюз. Такие мнения дипломатов и чиновников ЕС цитирует Reuters.

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По мнению собеседников агентства, "тяжеловесы" Евросоюза Франция и Германия, скорее всего, поддержат начало переговоров о присоединении Украины к ЕС, если Еврокомиссия даст положительную оценку выполнению Украиной условий вступления (отчет Еврокомиссии ожидается в октябре, но может быть отложен до ноября).

Однако, по словам дипломатов и чиновников ЕС, Венгрия может стать для Украины более серьезным препятствием, так как ее возражения будет достаточно для того, чтобы заблокировать начало переговоров о вступлении.

"Для Украины самым большим препятствием является Венгрия и дискуссия вокруг национальных меньшинств. В политическом плане это будет самым важным препятствием", – сказал агентству на условиях анонимности высокопоставленный дипломат ЕС. 

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в июле, что следующая оценка процесса присоединения Украины должна включать проверку, соблюдаются ли в Украине права венгерской общины.

  • 7 декабря 2020 года Сийярто пытался поднять вопрос венгерских нацменьшинств в Украине на заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам, но коллеги его инициативу не поддержали.
  • 27 июня 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником. 

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