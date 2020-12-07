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Венгрия пыталась пожаловаться на Украину в ЕС. Ее проигнорировали – журналист

07.12.2020, 15:15
Венгрия пыталась пожаловаться на Украину в ЕС. Ее проигнорировали – журналист - Фото
Петер Сийярто (Фото: Robert Ghement/ЕРА)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пытался поднять вопрос венгерского нацменьшинства в Украине на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам. Коллеги его инициативу не поддержали, сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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"Сегодня министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос о венгерском меньшинстве в Украине на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Никто на этот вопрос не отреагировал", – написал он.

  • 30 ноября 2020-го СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов на Закарпатье: правоохранители пишут, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".
  • Сийярто раскритиковал СБУ и пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил "недовольство действиями руководства Украины". Глава МИД Украины Кулеба в ответ вызвал посла Венгрии и сообщил, что следствие идет в рамках полномочий СБУ и не направлено против местных венгров.
  • 2 декабря в НАТО заявили, что скандал между Украиной и Венгрией – двусторонняя проблема, и выразили надежду, что стороны смогут ее решить.

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Марк Сировой
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