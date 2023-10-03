Євросоюз готується розпочати переговори з Україною щодо майбутнього вступу до блоку, і про це буде офіційно оголошено вже у грудні. Про це пише Politico, посилаючись на трьох неназваних дипломатів, знайомих із відповідними планами ЄС.

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За словами співрозмовників журналістів, лідери ЄС готуються до кінця року дати Києву зелене світло, щоб розпочати офіційні переговори щодо приєднання до блоку.

Один зі співрозмовників видання сказав, що у листопаді Єврокомісія має випустити звіт про те, наскільки добре Україна та інші претенденти на членство виконують умови для вступу до блоку.

Як тільки звіт про перебіг роботи буде ухвалено, Єврокомісія зробить заяву, "після якої державам-членам буде дуже важко не сказати: почнімо переговори", заявив дипломат ЄС у коментарі журналістам.

"Політичний тиск навколо цього буде надто сильним, щоб окремі держави-члени могли йому чинити опір. Робоче припущення дійсно полягає в тому, що до грудня Європейська рада ухвалить рішення розпочати переговори", – сказав співрозмовник журналістів.

У матеріалі йдеться, що хоча Україна, можливо, не виконає всі сім умов на той час, коли лідери зберуться на саміт у середині грудня, в ЄС мають намір зробити політичну заяву, яка санкціонує переговори, навіть якщо юридичні рамки переговорів ще не будуть остаточно визначені.

"Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів", – сказав другий неназваний дипломат, додавши, що юридичне рішення про прийняття України може бути ухвалене до початку 2024 року.

Третій дипломат заявив, що у грудні лідери "надішлють позитивний сигнал" про майбутнє членство України.

Відповідаючи на запитання, наскільки далеко просунулась Україна у виконанні семи критеріїв, представник ЄС відповів, що "прогрес подає надію", і лише одна область, що стосується нацменшин, здається "проблемною" в короткостроковій перспективі.

23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата в ЄС.

Єврокомісія надала план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Від України чекають низку реформ, зокрема антикорупційних. Також Україна має завершити реформу законодавчої бази для нацменшин та розробити механізми її впровадження.

Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу у найближчі роки.

Підтримка вступу до ЄС серед українців зараз перебуває на рекордно високому рівні.

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