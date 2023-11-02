UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бербок: Принятие Украины в Евросоюз – геостратегическая необходимость

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 14:04
Бербок: Принятие Украины в Евросоюз – геостратегическая необходимость - Фото
Анналена Бербок (Фото - Twitter GermanForeignOffice)

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала намеченное на декабрь решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В выступлении на конференции в Берлине Бербок заявила, что расширение ЕС стало "геостратегической необходимостью" из-за агрессивной войны России против Украины и что Евросоюзу для этого необходимо провести "болезненные реформы". 

"Мы хотим видеть Украину членом нашего Европейского Союза, и я убеждена, что Европейский совет в декабре пошлет этот сигнал", – сказала Бербок. 

Она подчеркнула, что в расширенном составе ЕС станет сильнее лишь в том случае, если "сделает то, что так долго не решался сделать", — пересмотрит и переосмыслит то, как он функционирует.

24 октября сообщалось, что отчет исполнительных структур ЕС, в котором будет дана оценка прогресса Украины по выполнению условий вступления в Евросоюз, появится 8 ноября.

Ожидается, что Украина "получит положительную рекомендацию" при выполнении ряда условий, связанных с борьбой с коррупцией и соблюдением прав меньшинств (на рассмотрении последнего вопроса настаивает Венгрия).

Аналогичное решение о начале переговоров о вступлении может одновременно получить Молдова. 

Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. По данным Politico, Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров о вступлении в декабре 2023 года. 

Читайте также: Глава МИД Германии: Евросоюз вскоре расширится до Луганска. Это будущее Украины

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в ЕСГерманияевросоюзАнналена Бербок

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 