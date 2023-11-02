Бербок: Принятие Украины в Евросоюз – геостратегическая необходимость

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала намеченное на декабрь решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters.

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В выступлении на конференции в Берлине Бербок заявила, что расширение ЕС стало "геостратегической необходимостью" из-за агрессивной войны России против Украины и что Евросоюзу для этого необходимо провести "болезненные реформы".

"Мы хотим видеть Украину членом нашего Европейского Союза, и я убеждена, что Европейский совет в декабре пошлет этот сигнал", – сказала Бербок.

Она подчеркнула, что в расширенном составе ЕС станет сильнее лишь в том случае, если "сделает то, что так долго не решался сделать", — пересмотрит и переосмыслит то, как он функционирует.

24 октября сообщалось, что отчет исполнительных структур ЕС, в котором будет дана оценка прогресса Украины по выполнению условий вступления в Евросоюз, появится 8 ноября.

Ожидается, что Украина "получит положительную рекомендацию" при выполнении ряда условий, связанных с борьбой с коррупцией и соблюдением прав меньшинств (на рассмотрении последнего вопроса настаивает Венгрия).

Аналогичное решение о начале переговоров о вступлении может одновременно получить Молдова.

Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. По данным Politico, Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров о вступлении в декабре 2023 года.

Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.

Поддержка вступления в ЕС среди украинцев сейчас находится на рекордно высоком уровне.

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