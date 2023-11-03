"Еще один критерий нашей евроинтеграции". Зеленский подписал закон о нацменьшинствах

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что подписал закон о национальных сообществах, имплементация которого является одним из семи "кандидатских критериев" для Украины на пути к вступлению в ЕС.

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"Подписал сегодня важный закон о национальных сообществах. Реализовали еще один критерий для нашей евроинтеграции. Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз. Продолжаем работу дальше в выполнении рекомендаций Еврокомиссии", – сказал Зеленский.

Речь идет о законе №9610, принятом Верховной Радой 21 сентября. Документом определяется, кто такие нацменьшинства, разрешается использование языков нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, предусмотрена разработка методологии использования языков нацменьшинств в определенных регионах. Также документом уточняется порядок определения населенных пунктов, в которых большинство населения составляют нацменьшинства.

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

По данным ряда западных медиа, отчет по процедуре принятия Украины в Евросоюз ожидается 8 ноября.

Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

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