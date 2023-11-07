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Угорщина блокуватиме переговори щодо вступу України в ЄС. Вимагають скасувати закон про мову

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 14:23
Угорщина блокуватиме переговори щодо вступу України в ЄС. Вимагають скасувати закон про мову - Фото
Віктор Орбан (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Угорщина обіцяє блокувати початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, вимагаючи скасування закону про мову. Про це повідомив радник прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан в інтерв'ю NOS.

За його словами, Угорщина "завжди була прихильницею зближення України з Євросоюзом, але суворіший закон про мову все змінив".

"Ми не можемо з цим погодитися. Позиція Угорщини кришталево зрозуміла: поки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями щодо їхньої інтеграції в Євросоюз. Ми заблокуємо це доти, доки проблему не буде вирішено", — сказав Орбан.

Він зазначив, що мовний закон нібито "зробив життя угорців нестерпним".

У березні 2023 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо Україна "не поважатиме права нацменшин", Будапешт у майбутньому може не підтримати її інтеграцію в ЄС та НАТО.

  • 7 жовтня прем'єр Угорщини Орбан та диктатор Путін зустрілися в Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Після зустрічі з Путіним Орбан зазнав гострої критики з боку інших лідерів Євросоюзу.
  • 25 жовтня після того, як Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.
  • 20 жовтня глава МЗС Кулеба сказав: він сподівається, що Орбан "вимив та продезінфікував руки" після зустрічі з Путіним.
  • Орбан заявив, що допомога Україні – це "не інтерес" його країни, а "проста цивілізована поведінка".

Читайте також: Прем'єр Польщі розкритикував зустріч Орбана та Путіна. Той сказав, що це було "заради миру"

Дмитро Гриниченко
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закон про мовуєвросоюзугорщинаєвроінтеграціяВіктор Орбан
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