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Орбан будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Хотят отмены закона о языке

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 14:23
Орбан будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Хотят отмены закона о языке - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Венгрия обещает блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, требуя отмены закона о языке. Об этом сообщил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью NOS.

По его словам, Венгрия "всегда была сторонницей сближения Украины с Евросоюзом, но более строгий закон о языке все изменил". 

"Мы не можем с этим согласиться. Позиция Венгрии кристально ясна: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Евросоюз. Мы заблокируем это до тех пор, пока проблема не будет решена", — сказал Орбан.

Он отметил, что языковой закон якобы "сделал жизнь венгров невыносимой". 

В марте 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина "не будет уважать права нацменьшинств", Будапешт в будущем может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО.

  • 7 октября премьер Венгрии Орбан и диктатор Путин встретились в Китае. Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты". После встречи с Путиным Орбан подвергся острой критике со стороны других лидеров Евросоюза. 
  • 25 октября, после того как Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.  
  • 20 октября глава МИД Кулеба сказал: он надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с Путиным.
  • Орбан заявил, что помощь Украине — это "не интерес" его страны, а "простое цивилизованное поведение".

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Дмитрий Гриниченко
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