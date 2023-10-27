Премьер Польши раскритиковал встречу Орбана и Путина. Тот сказал, что это было "ради мира"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об "очень критическом отношении" к недавней встрече главы правительства Венгрии Виктора Орбана с диктатором Владимиром Путиным в Китае. Об этом он сообщил в Брюсселе после саммита Европейского совета, цитирует его агентство PAP.
"После начала полномасштабного вторжения России в Украину несколько лидеров Европейского Союза разговаривали с Путиным, на что Польша смотрит очень критически", — сказал Моравецкий.
Орбан же, комментируя встречу с Путиным, сказал, что Венгрия "придерживается мирной стратегии".
"Мы сделаем все, чтобы добиться мира. Этой цели послужила моя встреча", — заявил венгерский премьер.
Ранее премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на полях саммита ЕС заявил, что взаимодействие Орбана с Путиным – это "средний палец всем украинским солдатам".
- 7 октября Орбан и Путин встретились в Китае. Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты". После встречи с Путиным Орбан подвергся острой критике со стороны других лидеров Евросоюза.
- 25 октября, после того как Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.
- 20 октября глава МИД Кулеба сказал: он надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с Путиным.
- Орбан заявил, что помощь Украине — это "не интерес" его страны, а "простое цивилизованное поведение".
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