Прем'єр Польщі розкритикував зустріч Орбана та Путіна. Той сказав, що це було "заради миру"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про "дуже критичне ставлення" до нещодавньої зустрічі глави уряду Угорщини Віктора Орбана з диктатором Володимиром Путіним у Китаї. Про це він повідомив у Брюсселі після саміту Європейської ради, цитує його агентство PAP.

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За його словами, Польща "дуже критично" ставиться до зустрічі Орбана та Путіна, як і до інших подібних контактів, які були раніше.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України кілька лідерів Європейського Союзу розмовляли з Путіним, на що Польща дивиться дуже критично", — сказав Моравецький.

Орбан же, коментуючи зустріч із Путіним, сказав, що Угорщина "дотримується мирної стратегії".

"Ми зробимо все, щоб досягти миру. Цій меті послугувала моя зустріч", — заявив угорський прем'єр.

Раніше прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель на полях саміту ЄС заявив, що взаємодія Орбана з Путіним – це "середній палець усім українським солдатам".

7 жовтня Орбан і Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Після зустрічі з Путіним Орбан зазнав гострої критики з боку інших лідерів Євросоюзу.

25 жовтня, після того як Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.

20 жовтня глава МЗС Кулеба сказав: він сподівається, що Орбан "помив і продезінфікував руки" після зустрічі з Путіним.

Орбан заявив, що допомога Україні – це "не інтерес" його країни, а "проста цивілізована поведінка".

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