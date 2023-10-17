Орбан у Китаї зайшов у гості до Путіна і сказав, що хоче дружити з Росією – Reuters
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Китаю зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив йому, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається зберегти двосторонні контакти". Про це повідомляє Reuters.
Орбан і Путін зустрілися в урядовому гостьовому будинку, де оселився в Китаї диктатор РФ на час міжнародного форуму "Пояс і шлях". Про те, хто був ініціатором зустрічі, не повідомляється.
Орбан сказав, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти".
Путін у відповідь висловив задоволення тим, що "відносини з багатьма європейськими країнами зберігаються та розвиваються" і що "однією з таких країн є Угорщина".
Глава пресслужби Орбана Берталан Хавасі повідомив Reuters, що Орбан і Путін обговорювали постачання газу та нафти, а також питання ядерної енергетики (Росатом будує в Угорщині АЕС за контрактом 2014 року, укладеним, як наголошує агентство, "без проведення тендеру").
Як заявив Хавасі, Орбан у розмові з Путіним підкреслив, що для Європи, включаючи Угорщину, дуже важливо покласти край санкціям щодо Росії та "бойовим діям в Україні", а також зупинити потік біженців.
Раніше сьогодні повідомлялося, що Євросоюз та Угорщина до кінця листопада розраховують досягти угоди про розблокування переговорів про вступ України до ЄС та фінансову допомогу Києву.
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