Орбан у Китаї зайшов у гості до Путіна і сказав, що хоче дружити з Росією – Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Китаю зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив йому, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається зберегти двосторонні контакти". Про це повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Орбан і Путін зустрілися в урядовому гостьовому будинку, де оселився в Китаї диктатор РФ на час міжнародного форуму "Пояс і шлях". Про те, хто був ініціатором зустрічі, не повідомляється.

Орбан сказав, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти".

Путін у відповідь висловив задоволення тим, що "відносини з багатьма європейськими країнами зберігаються та розвиваються" і що "однією з таких країн є Угорщина".

Глава пресслужби Орбана Берталан Хавасі повідомив Reuters, що Орбан і Путін обговорювали постачання газу та нафти, а також питання ядерної енергетики (Росатом будує в Угорщині АЕС за контрактом 2014 року, укладеним, як наголошує агентство, "без проведення тендеру").

Як заявив Хавасі, Орбан у розмові з Путіним підкреслив, що для Європи, включаючи Угорщину, дуже важливо покласти край санкціям щодо Росії та "бойовим діям в Україні", а також зупинити потік біженців.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Євросоюз та Угорщина до кінця листопада розраховують досягти угоди про розблокування переговорів про вступ України до ЄС та фінансову допомогу Києву.

27 червня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і що він не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем.

29 вересня Орбан сказав, що перед переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу потрібно спочатку зрозуміти, які у неї кордони та населення.

Читайте також: Угорщина виглядає як головна перешкода для вступу України до ЄС

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.