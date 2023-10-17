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Орбан у Китаї зайшов у гості до Путіна і сказав, що хоче дружити з Росією – Reuters

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17.10.2023, 13:32
Орбан у Китаї зайшов у гості до Путіна і сказав, що хоче дружити з Росією – Reuters - Фото
Віктор Орбан и Володимир Путін (Фото - EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Китаю зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив йому, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається зберегти двосторонні контакти". Про це повідомляє Reuters.

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Орбан і Путін зустрілися в урядовому гостьовому будинку, де оселився в Китаї диктатор РФ на час міжнародного форуму "Пояс і шлях". Про те, хто був ініціатором зустрічі, не повідомляється.

Орбан сказав, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти".

Путін у відповідь висловив задоволення тим, що "відносини з багатьма європейськими країнами зберігаються та розвиваються" і що "однією з таких країн є Угорщина".

Глава пресслужби Орбана Берталан Хавасі повідомив Reuters, що Орбан і Путін обговорювали постачання газу та нафти, а також питання ядерної енергетики (Росатом будує в Угорщині АЕС за контрактом 2014 року, укладеним, як наголошує агентство, "без проведення тендеру").

Як заявив Хавасі, Орбан у розмові з Путіним підкреслив, що для Європи, включаючи Угорщину, дуже важливо покласти край санкціям щодо Росії та "бойовим діям в Україні", а також зупинити потік біженців.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Євросоюз та Угорщина до кінця листопада розраховують досягти угоди про розблокування переговорів про вступ України до ЄС та фінансову допомогу Києву.

  • 27 червня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і що він не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем.
  • 29 вересня Орбан сказав, що перед переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу потрібно спочатку зрозуміти, які у неї кордони та населення.

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Сергій Бережний
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