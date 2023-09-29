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Орбан про переговори щодо вступу України в ЄС: Ми не знаємо, яка територія цієї країни

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 11:13
Орбан про переговори щодо вступу України в ЄС: Ми не знаємо, яка територія цієї країни - Фото
Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перед переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу потрібно буде відповісти на "важкі питання". Про це він повідомив в ефірі місцевого радіо, цитує його Reuters.

За його словами, коли восени розпочнуться переговори у Брюсселі щодо вступу України до ЄС, партнери "не можуть уникнути питання, чи можуть вони серйозно розглянути питання про членство країни, яка перебуває у стані війни".

"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно", — сказав Орбан.

Він зазначив, що потрібно відповісти на "дуже довгі та важкі питання, перш ніж фактично буде ухвалено рішення про початок переговорів про вступ".

  • 2 червня 2023 року Орбан назвав проведення контрнаступу "кривавою бійнею". Він заявив, що Угорщина має "зробити все", щоб домогтися припинення вогню та мирних переговорів до початку українського контрнаступу. Радник глави ОП Подоляк відповів: "Це свідоме приниження Європи та потурання тероризму РФ".
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба у відповідь на слова Орбана заявив: "Хочете допомогти – використовуйте свої зв'язки, контакти та переконайте диктатора Путіна вийти з України".
  • 1 липня Кулеба заявив, що втомився спростовувати безглузді аргументи угорського прем'єра на тему війни проти України.

Читайте також: Путін та Сійярто закликали до припинення військової допомоги Україні. МЗС: Танго на кістках

Дмитро Гриниченко
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війнаєвропейський союзугорщинаєвроінтеграціяВіктор Орбан
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