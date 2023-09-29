Орбан о переговорах насчет вступления Украины в ЕС: Мы не знаем, какая территория страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед переговорами о вступлении Украины в Европейский союз нужно будет ответить на "трудные вопросы". Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует его Reuters.

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По его словам, когда осенью начнутся переговоры в Брюсселе о вступлении Украины в ЕС, партнеры "не могут избежать вопроса, могут ли они серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, которая находится в состоянии войны".

"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров. Это было бы беспрецедентно", — сказал Орбан.

Он отметил, что нужно ответить на "очень длинные и трудные вопросы, прежде чем фактически будет принято решение о начале переговоров о вступлении".

2 июня 2023 года Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он заявил, что Венгрия должна "сделать все", чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров до начала украинского контрнаступления. Советник председателя ОП Подоляк ответил: "Это сознательное унижение Европы и попустительство терроризму РФ".

Глава МИД Дмитрий Кулеба в ответ на слова Орбана заявил: "Хотите помочь – используйте свои связи, контакты и убедите диктатора Путина выйти из Украины".

1 июля Кулеба заявил, что устал опровергать бессмысленные аргументы венгерского премьера на тему войны РФ против Украины.

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