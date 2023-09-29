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Орбан о переговорах насчет вступления Украины в ЕС: Мы не знаем, какая территория страны

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 11:13
Орбан о переговорах насчет вступления Украины в ЕС: Мы не знаем, какая территория страны - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед переговорами о вступлении Украины в Европейский союз нужно будет ответить на "трудные вопросы". Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует его Reuters.

По его словам, когда осенью начнутся переговоры в Брюсселе о вступлении Украины в ЕС, партнеры "не могут избежать вопроса, могут ли они серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, которая находится в состоянии войны". 

"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров. Это было бы беспрецедентно", — сказал Орбан.

Он отметил, что нужно ответить на "очень длинные и трудные вопросы, прежде чем фактически будет принято решение о начале переговоров о вступлении".

  • 2 июня 2023 года Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он заявил, что Венгрия должна "сделать все", чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров до начала украинского контрнаступления. Советник председателя ОП Подоляк ответил"Это сознательное унижение Европы и попустительство терроризму РФ".
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба в ответ на слова Орбана заявил: "Хотите помочь – используйте свои связи, контакты и убедите диктатора Путина выйти из Украины".
  • 1 июля Кулеба заявил, что устал опровергать бессмысленные аргументы венгерского премьера на тему войны РФ против Украины.

Читайте также: Путин и Сийярто призвали к прекращению военной помощи Украине. МИД: Танго на костях

Дмитрий Гриниченко
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