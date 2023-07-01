"Бла-бла-бла". Кулеба заявил, что устал опровергать бессмысленные заявления Орбана о войне

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что устал опровергать бессмысленные доводы венгерского премьера Виктора Орбана на тему войны РФ против Украины. Он подчеркнул, что видение ситуации в офисе Орбана очень похоже на кремлевскую трактовку событий. Об этом Кулеба сказал в интервью изданиям BILD, WELT и Politico.

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Журналисты напомнили об интервью с Орбаном в начале недели, в ходе которого глава венгерского правительства "дал понять, что считает поставки оружия Украине неправильными и не верит в победу украинской армии".

"Я устал опровергать все эти бессмысленные доводы. Все это просто бла-бла-бла", – прокомментировал Кулеба.

Глава МИД обвиняет Орбана в "близком политическом родстве" с российским диктатором Владимиром Путиным. Кулеба не считает Орбана союзником Путина, но отметил, что "политическое понимание ситуации очень похоже в офисе венгерского премьер-министра и в Кремле".

Кулеба также отверг заявление Орбана о том, что Украина якобы больше не является суверенной страной, поскольку зависит от оружия и финансовой помощи Запада. Глава МИД заявил, что это "искаженная интерпретация реальности".

Он подчеркнул, что Венгрия отчаянно борется за средства ЕС, чтобы сохранить свою макрофинансовую стабильность и избежать беспорядков в стране.

2 июня 2023 года Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он заявил, что Венгрия должна "сделать все", чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров до начала украинского контрнаступления.

Советник главы ОП Подоляк ответил: " Это сознательное унижение Европы и попустительство терроризму РФ ".

Кулеба в ответ на слова Орбана заявил: "Хотите помочь – используйте свои связи, контакты и убедите Путина выйти из Украины".

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