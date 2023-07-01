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"Бла-бла-бла". Кулеба заявив, що втомився спростовувати безглузді заяви Орбана про війну

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 23:36
Дмитро Кулеба (Фото - МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що втомився спростовувати безглузді аргументи угорського прем'єра Віктора Орбана на тему війни РФ проти України. Він наголосив, що бачення ситуації в офісі Орбана дуже схоже на кремлівське трактування подій. Про це Кулеба сказав в інтерв'ю виданням BILD, WELT та Politico.

Журналісти нагадали про інтерв'ю з Орбаном на початку тижня, під час якого глава угорського уряду "дав зрозуміти, що вважає постачання зброї Україні неправильним і не вірить у перемогу української армії".

"Я втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи. Все це просто бла-бла-бла", – прокоментував Кулеба.

Глава МЗС звинувачує Орбана в "близькій політичній спорідненості" з російським диктатором Володимиром Путіним. Кулеба не вважає Орбана союзником Путіна, але зазначив, що "політичне розуміння ситуації дуже схоже в офісі угорського прем'єр-міністра та у Кремлі".

Кулеба також відкинув заяву Орбана про те, що Україна нібито більше не є суверенною країною, оскільки залежить від зброї та фінансової допомоги Заходу. Глава МЗС заявив, що це "спотворена інтерпретація реальності".

Він наголосив, що Угорщина відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність та уникнути заворушень у країні.

  • 2 червня 2023 року Орбан назвав проведення контрнаступу "кривавою бійнею". Він заявив, що Угорщина має "зробити все", щоб домогтися припинення вогню та мирних переговорів до початку українського контрнаступу.
  • Радник голови ОП Подоляк відповів: "Це свідоме приниження Європи та потурання тероризму РФ".
  • Кулеба у відповідь на слова Орбана заявив: "Хочете допомогти – використовуйте свої зв'язки, контакти та переконайте Путіна вийти з України".

Читайте також: Путін та Сійярто закликали до припинення військової допомоги Україні. МЗС: Танго на кістках

Оксана Житнюк
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війнаДмитро КулебамзсВіктор Орбан
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