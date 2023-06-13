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Путін та Сійярто закликали до припинення військової допомоги Україні. МЗС: Танго на кістках

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13.06.2023, 21:16
Путін та Сійярто закликали до припинення військової допомоги Україні. МЗС: Танго на кістках - Фото
Олег Ніколенко (Скриншот з відео)
Російський диктатор Володимир Путін та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вчергове закликали до припинення постачання озброєнь України задля нібито "досягнення миру". Речник МЗС України Олег Ніколенко розкритикував ці заяви.

Він порівняв нещодавні заяви Путіна та Сійярто щодо війни Росії проти України.

Під час зустрічі з так званими "воєнкорами" російський диктатор заявив, що Заходу нібито слід припинити постачати озброєння Україні "якщо вони хочуть, щоб конфлікт завершився".

Очільник угорського МЗС Сійярто заявив у інтерв'ю французькому телеканалу LCI, що постачання озброєнь України нібито "затягує війну", а замість військової допомоги міжнародній спільноті нібито "слід працювати на мир".

Речник МЗС України коротко прокоментував ці заяви: "Танго на кістках".

  • 8 червня 2023 року Російська православна церква заявила про передання Угорщині 11 українських військовополонених "закарпатського походження".
  • Віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн 9 червня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених. 
  • У МЗС України повідомили, що українська сторона не була поінформована про цей факт.

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Артем Джеріпа
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