РПЦ передала Угорщині 11 українських полонених. У Кулеби відреагували: Нас не попереджали

Українська сторона не була поінформована про передання Російською православною церквою 11 українських військовополонених Угорщині. Раніше про факт передання повідомляли РПЦ та віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Він зазначив, що визволення українців з полону - це "завжди гарна новина", проте зауважив, що уряд України не був поінформований про такі перемовини між угорською та російською сторонами.

За його словами, українська сторона дізналася про таке передання із публічних заяв Шем'єна. Зокрема, він опікується церковними справами.

Для предметної розмови з цього приводу МЗС відвідав тимчасово повірений Угорщини в Україні.

"Українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу", – написав Ніколенко.

Також на зустрічі наголосили на необхідності координувати взаємодію стосовно звільнення військовополонених.

8 червня 2023 року у РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони". Повідомлялося, що таке передання відбулося з "благословіння" глави РПЦ Кирила.

Віцепрем'єр-міністр Угорщини Шем'єн 9 червня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.

За словами чиновника, таке передання є "жестом" Російської православної церкви щодо Угорщини.

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