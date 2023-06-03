Угорщина "забула" в своєму відео, що Крим – це Україна. У Кулеби відреагували демаршем

Міністерство закордонних справ відреагувало на відео на YouTube-каналі уряду Угорщини "із некоректним позначенням мапи України". У МЗС заявили, що Угорщина підігрує агресивній політиці Кремля, що не призведе до якнайшвидшого завершення війни.

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Чотири дні тому уряд Угорщини опублікував відео, в якому закликав до "якнайшвидшого миру в Україні". Тимчасово окупований Крим у ролику був позначений як неукраїнська територія.

У відомстві Дмитра Кулеби повідомили, що на доручення МЗС тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.

В МЗС наголосили, що позначення Криму територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань у рамках членства в ООН, ЄС і НАТО. Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці", – заявили в МЗС.

Вчора прем'єр Угорщини Орбан назвав проведення контрнаступу "кривавою бійнею". Він прикрився тим, що "сторона, яка наступає, зазнає більших втрат, ніж та, що обороняється", додавши, що "Київ може втратити більше військових, ніж Москва".

В МЗС у відповідь дали пораду Орбану - засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути окупантів на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС.

Подоляк заявив, що публічна позиція Орбана є абсурдною, а сам він демонстративно ображає цінності ЄС та міжнародного права.

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