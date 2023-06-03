RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Уряд Угорщини закликав до миру, забувши, що Крим – український: відео видео

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 06:18
Відео: Уряд Угорщини
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Уряд Угорщини закликав до "якнайшвидшого миру в Україні", опублікувавши ролик, в якому тимчасово окупований Крим не зображено українською територією. Про це повідомляє місцеве видання Nepszava.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Закадровий голос розповідає, що "десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною".

Водночас в Орбана не зазначили, що причиною цього стало вторгнення російських військ на територію України.

На одному з фрагментів з'являється карта Криму, на якій півострів не зображено українською територією: Україна позначена на угорській карті червоним кольором, водночас Крим "розмалювали" таким самим, як і навколишні території.

Наприкінці відео уряд Угорщини закликає до припинення вогню, додаючи, що "тільки мирні переговори можуть врятувати життя та покласти край розрусі".

В описі під відео на YouTube йдеться, що "ніхто не може виграти цю війну".

2 червня 2023 року прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав проведення українського контрнаступу "кривавою бойнею", і виступив за те, аби мирні переговори розпочалися до наступальних дій України. Він прикрився тим, що "сторона, яка наступає, зазнає більших втрат, ніж та, що обороняється", додавши, що "Київ може втратити більше військових, ніж Москва".

  • 26 січня 2023 року глава угорського уряду порівняв Україну з Афганістаном та назвав її "нічийною землею". МЗС викликало посла Угорщини "для відвертої розмови".
  • 24 лютого угорський прем'єр застеріг світ від того, щоб той не "заганяв у кут" Москву у питанні війни. На його думку, Росія не може виграти на полі бою в Україні, але це може призвести до ядерної війни.
  • 31 березня Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу нібито можуть відправити "миротворчі сили" в Україну.

Читайте також: Угорщина навряд чи здатна бути головою Ради ЄС – резолюція Європарламенту

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнаугорщинамир
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 