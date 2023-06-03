Уряд Угорщини закликав до "якнайшвидшого миру в Україні", опублікувавши ролик, в якому тимчасово окупований Крим не зображено українською територією. Про це повідомляє місцеве видання Nepszava.

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Закадровий голос розповідає, що "десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною".

Водночас в Орбана не зазначили, що причиною цього стало вторгнення російських військ на територію України.

На одному з фрагментів з'являється карта Криму, на якій півострів не зображено українською територією: Україна позначена на угорській карті червоним кольором, водночас Крим "розмалювали" таким самим, як і навколишні території.

Наприкінці відео уряд Угорщини закликає до припинення вогню, додаючи, що "тільки мирні переговори можуть врятувати життя та покласти край розрусі".

В описі під відео на YouTube йдеться, що "ніхто не може виграти цю війну".

2 червня 2023 року прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав проведення українського контрнаступу "кривавою бойнею", і виступив за те, аби мирні переговори розпочалися до наступальних дій України. Він прикрився тим, що "сторона, яка наступає, зазнає більших втрат, ніж та, що обороняється", додавши, що "Київ може втратити більше військових, ніж Москва".

26 січня 2023 року глава угорського уряду порівняв Україну з Афганістаном та назвав її "нічийною землею". МЗС викликало посла Угорщини "для відвертої розмови".

24 лютого угорський прем'єр застеріг світ від того, щоб той не "заганяв у кут" Москву у питанні війни. На його думку, Росія не може виграти на полі бою в Україні, але це може призвести до ядерної війни.

31 березня Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу нібито можуть відправити "миротворчі сили" в Україну.

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