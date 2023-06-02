Орбан хоче зриву контрнаступу ЗСУ. У Кулеби відповіли: Вимагайте у Москви виведення військ

У Міністерстві закордонних справ закликали прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вимагати у Москви вивести війська з України. Цей заклик пролунав у відповідь на заяву угорського прем'єра про необхідність припинення вогню та початку мирних переговорів з Росією напередодні українського контрнаступу. Позицію МЗС опублікував у Facebook речник міністерства Олег Ніколенко.

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"Українська сторона чітко окреслила свою позицію: мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ з території України", – написав він.

Ніколенко підкреслив, що припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, дозволить Росії перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Це підтверджено досвідом 2014-2022 років.

Спікер МЗС додав, що щоденні російські ракетні атаки та атаки дронами по українських містах доводять, що в Москві не розглядають інших сценаріїв, крім як продовжувати війну.

"Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир", – написав дипломат.

У МЗС дали пораду Орбану, як полегшити свою ситуацію – треба почати діяти.

"Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС", – пояснив речник МЗС.

Раніше Орбан назвав проведення контрнаступу "кривавою бійнею". Він прикрився тим, що "сторона, яка наступає, зазнає більших втрат, ніж та, що обороняється", додавши, що "Київ може втратити більше військових, ніж Москва".

За словами радника глави офісу президента Михайла Подоляка, публічна позиція Орбана є абсурдною, а сам він демонстративно ображає цінності Європейського Союзу та міжнародного права.

26 січня 2023 року глава угорського уряду порівняв Україну з Афганістаном та назвав її "нічийною землею". МЗС викликало посла Угорщини "для відвертої розмови".

24 лютого угорський прем'єр застеріг світ від того, щоб той не "заганяв у кут" Москву у питанні війни. На його думку, Росія не може виграти на полі бою в Україні, але це може призвести до ядерної війни.

31 березня Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу нібито можуть відправити "миротворчі сили" в Україну.

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