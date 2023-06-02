Орбан хочет срыва контрнаступления ВСУ. У Кулебы ответили: Требуйте у Москвы вывода войск

В Министерстве иностранных дел призвали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана потребовать у Москвы вывести войска из Украины. Этот призыв прозвучал в ответ на заявление венгерского премьера о необходимости прекращения огня и начала мирных переговоров с Россией до украинского контрнаступления. Позицию МИД опубликовал в Facebook спикер министерства Олег Николенко.

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"Украинская сторона четко обозначила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины", – написал он.

Николенко подчеркнул, что прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, позволит России перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Это доказано опытом 2014-2022 годов.

Спикер МИД добавил, что ежедневные российские ракетные атаки и атаки дронами по украинским городам доказывают, что в Москве не рассматривают других сценариев, кроме как продолжать войну.

"В то же время мы приняли во внимание утверждение Виктора Орбана о том, что ему тяжело быть единственным премьер-министром в ЕС, выступающим за мир", – написал дипломат.

В МИД дали совет Орбану, как ему облегчить свою ситуацию – надо начать действовать.

"К примеру, осудить российскую агрессию, требовать от Москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС", – пояснил спикер МИД.

Ранее Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он прикрылся тем, что "наступающая сторона несет большие потери, чем обороняющаяся", добавив, что "Киев может потерять больше военных, чем Москва".

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, публичная позиция Орбана является абсурдной, а сам он демонстративно оскорбляет ценности Европейского Союза и международного права.

26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".

24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но это может привести к ядерной войне.

31 марта Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут отправить некие "миротворческие силы" в Украину.

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