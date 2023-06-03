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Венгрия "забыла" в своем видео, что Крым – это Украина. У Кулебы отреагировали демаршем

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 18:51
Венгрия
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел отреагировало на видео на YouTube-канале правительства Венгрии "с некорректным обозначением карты Украины". В МИД заявили, что Венгрия подыгрывает агрессивной политике Кремля, что не приведет к скорейшему завершению войны. 

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Четыре дня назад правительство Венгрии опубликовало видео, в котором призвало к "скорейшему миру в Украине". Временно оккупированный Крым в ролике обозначен как неукраинская территория.

В ведомстве Дмитрия Кулебы сообщили, что по поручению МИД временный поверенный Украины в Венгрии совершил официальный демарш перед венгерской стороной.

В МИД подчеркнули, что обозначение Крыма не входящей в состав Украины территорией противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Венгрия должна прекратить совершать провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО. Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", – заявили в МИД.

  • Вчера премьер Венгрии Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он прикрылся тем, что "наступающая сторона несет большие потери, чем обороняющаяся", добавив, что "Киев может потерять больше военных, чем Москва".
  • В МИД в ответ дали совет Орбану – осудить российскую агрессию, требовать от Москвы прекратить войну и вернуть оккупантов на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС.
  • Подоляк заявил, что публичная позиция Орбана абсурдна, а сам он демонстративно оскорбляет ценности ЕС и международного права.

Читайте также: Орбан сказал, что ему "непонятны причины" войны, и поддержал сразу все мирные инициативы

Оксана Житнюк
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МИДКрымВенгриякарта
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